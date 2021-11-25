خوفا على شرعيتها.. رئيسة وزراء السويد تستقيل بعد ساعات من تعيينها

المناطق- وكالات:

بعد ساعات على تعيينها من قبل البرلمان، قدمت رئيسة وزراء السويد المنتخبة ماغدالينا إندرسون استقالتها، في أعقاب فشلها في تمرير مشروع الميزانية وانسحاب “حزب الخضر” من الائتلاف الحكومي.

ونقلت وكالات الأنباء، عن إندرسون، والتي تنتمي إلى “الحزب الاجتماعي الديمقراطي”، قولها: “ثمة عرف دستوري يفيد بأنه ينبغي على أي حكومة ائتلافية أن تستقيل في حال انسحاب حزب منها”.

وأضافت رئيسة وزراء السويد المستقيلة: “لا أريد أن أرأس حكومة مطعون بشرعيتها”، معربة عن أملها في أن تُنتخب في وقت لاحق رئيسة لحكومة أقلية مكونة من “الحزب الاجتماعي الديمقراطي” فقط.

وباتت ماغدالينا إندرسون، أول امرأة تنتخب لمنصب رئيس الوزراء في السويد بعد التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة مع “حزب اليسار” لزيادة الرواتب التقاعدية مقابل دعمه في عملية التصويت.