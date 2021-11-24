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موظفة وطالبة وأم لـ18 طفلا.. قصة كفاح مواطنة تجمع بين العمل والتعلم وتربية الأبناء (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1073731
محررو المناطق :

كشفت مواطنة عن تمكنها من الجمع بين تربية الأطفال والتعليم والعمل.

وأوضحت المواطنة، حمدة الرويلي، في مداخلة مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن أبناءها الـ18 لا يمثلون عائقاً لها في التعلم.

وتابعت أنها وصلت حالياً لشهادة الدبلوم في الموارد البشرية، كما أنها تمكنت من العمل في مجال الصحة النفسية بالقريات، وإنشاء مشروع أسر منتجة خاص بها.

وأضافت “الرويلي” أنها تعمل على تنظيم وقتها بشكل جيد من خلال تخصيص وقت للعمل والتعليم، وكذلك وقت آخر لتربية الأطفال وتعليمهم وتنمية المهارات لديهم.

وأشارت إلى أنها تضع قوانين وأنظمة لتربية أطفالها تستغل فيها التكنولوجيا لمواكبة التطور، موجهةً عدة نصائح للسيدات بضرورة بناء مستقبلهن وتحقيق طموحهن مع تكوين صداقات مع أبنائهن والابتعاد عن ضربهن.

 

 

 

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