دراسة طبية: شرب القهوة يمنع الإصابة بمرض شهير

المناطق- وكالات

كشفت دراسة طبية حديثة النقاب عن وجود علاقة وثيقة بين شرب القهوة وعدم الإصابة بمرض الزهايمر.

وأوضحت الدراسة أن الشخص الذي يتناول القهوة يوميا يقل خطر إصابته بالضعف الإدراكي مع التقدم بالعمر، لأن بروتينات الأميلويد تتراكم ببطء في الأدمغة.

وتقول الدكتورة سامانتا غاردينر، لمجلة ” Frontiers of Aging Neuroscience ”، إن خطر إصابة الأشخاص الذين يشربون القهوة بكثرة، بالضعف الإدراكي الذي يسبق مرض الزهايمر، منخفض جدا، وأن محبي القهوة أقل عرضة مع مرور الوقت للتغيرات في مناطق الدماغ المسؤولة عن الوظائف التنفيذية مثل التخطيط وضبط النفس والانتباه ”، – وفقاً لروسيا اليوم – .

وأثبت الباحثون، أن عملية تكتل الأميلويد التي يتكون عند الإصابة بالزهايمر، عند محبي القهوة تجري ببطء.