نيويورك.. مقتل شرطيين في تبادل لإطلاق النار مع مجرم محترف

المناطق- وكالات

أعلنت شرطة نيويورك، مقتل شرطيين بالرصاص خلال إطلاق نار في شارع برونكس بمدينة بلمونت.

ووفقاً لـ”روسيا اليوم”، أعلنت الشرطة أن اثنين من رجال شرطة نيويورك قتلا بالرصاص في برونكس، ليل أمس، أثناء الاستجابة لنداء حذر من شخص يحمل سلاحا.

والشرطيان، هما رجل وامرأة ، وقد أصيبا بجروح قاتلة عندما فتح المشتبه به النار عليهما بالقرب من بلمونت، فيما قٌتل المشتبه به برصاص الشرطة بعد أن أطلق النار من سلاحه.

وقال مفوض شرطة نيويورك، ديرموت شيا، في مؤتمر صحفي عقب إطلاق النار: “إن المجرم محترف”، مؤكدا أن “ضابطي الشرطة قاما بعملهما”.