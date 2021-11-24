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صحة حفر الباطن تُفعل مبادرة “اعرف أرقامك”

صحة حفر الباطن تُفعل مبادرة “اعرف أرقامك”

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صحة حفر الباطن تُفعل مبادرة “اعرف أرقامك”

صحة حفر الباطن تُفعل مبادرة “اعرف أرقامك”
http://almnatiq.net/?p=1073752
المناطق - واس:

فعّلت صحة حفر الباطن أمس، مبادرة ‫” اعرف أرقامك”، بعدد من الدوائر الحكومية والمجمعات التجارية والمنتزهات، لنشر الوعي وتسليط الضوء على عوامل خطورة الأمراض المزمنة.

وأكّدت صحة حفر الباطن على أهمية الكشف المُبكر عن طريق معرفة ومتابعة أهم المؤشرات الحيوية، مثل قياس معدل السكر، وقياس معدل ضغط الدم، وكتلة الجسم، ومحيط الخصر، ورفع درجة الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع عن هذه الأمراض من خلال دعوة أفراد المجتمع للمشاركة في الكشف المُبكر عن عوامل الخطورة المؤدية للأمراض المزمنة.

وأبانت أنه يمكن حجز موعد بعيادة ” اعرف أرقامك” أو تطبيق ” صحتي”، وتسجيل بيانات المتصل من المنزل ليتابعها الطبيب لاحقًا، حيث تساعد المتصل والطبيب في تشخيص السمنة أو السكري أو ارتفاع ضغط الدم، وكذلك تساعد المتصل في التحكم بالأمراض من خلال الاطلاع على أرقامه المسجلة خلال الزيارات السابقة, كما تواصل تنفيذ العديد من المبادرات النوعية والحملات التوعوية ومنها حملة تطعيم الإنفلونزا الموسمية بالتعاون مع مرور المحافظة لتحصين منسوبيه ضد الإنفلونزا الموسمية، مؤكدةً أهمية التحصين ضد الإنفلونزا الموسمية من خلال أخذ اللقاح، وتجنب الأماكن المزدحمة، وغسل اليدين جيدًا، وتجنب لمس العينين والفم مباشرة، واستخدام المناديل عند العطاس والسُعال، والحرص على نظافة المكان.

يُذكر أن صحة حفر الباطن وفّرت اللقاحات في جميع المراكز الصحية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

 

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