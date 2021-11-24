الأهلي المصري يرد على أنباء التعاقد مع “حمدالله” في الميركاتو الشتوي

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http://almnatiq.net/?p=1073760
محررو المناطق:

نفى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، التقارير التي تحدثت عن إمكانية انتقال اللاعب الدولي المغربي عبدالرزاق حمدالله، إلى الفريق القاهري، عقب فسخ المهاجم عقده مع النصر.

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير، أن حمدالله اقترب من الأهلي المصري، بعد أن فك الارتباط مع النصر، يوم الثلاثاء الماضي، غير أن عبد الحفيظ نفى تلك الأنباء.

وقال مدير الكرة بالأهلي المصري، إنه لا توجد أي مفاوضات مع حمدالله، خلال الفترة الجارية، من أجل ضمه للعملاق القاهري خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وفي تصريحات لصحيفة “المصري اليوم”، أوضح عبد الحفيظ، أن الأهلي لديه 5 أجانب في قائمته، بالإضافة إلى لاعب آخر على قائمة الانتظار، وهو النيجيري جونيور أجاي، وبالتالي من الصعب التفكير في ضم أجنبي آخر.

والثلاثاء الماضي، أعلن النصر- في بيان رسمي- فسخ التعاقد مع المغربي عبدالرزاق حمدالله، لتشير تقارير أن الأهلي المصري يسعى للظفر بخدمات الدولي المغربي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في صفقة انتقال حر.

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