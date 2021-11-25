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شاهد.. احتفال برج خليفة بتتويج “الهلال” بدوري أبطال آسيا

شاهد.. احتفال برج خليفة بتتويج “الهلال” بدوري أبطال آسيا
http://almnatiq.net/?p=1073762
محررو المناطق :

احتفل برج خليفة في دبي بتتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بكأس بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

ونشر حساب” إعمار دبي” مقطع فيديو يظهر البرج وهو مُزين بالضوء الأزرق وشعاري نادي الهلال وبطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بالتزامن مع فرحة تتويج الزعيم باللقب.

يذكر أن الهلال توج بكأس أبطال آسيا بعد تغلبه على فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت، بينهما مساء الثلاثاء الماضي على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

واحتفلت جماهير نادي الهلال أمس بالتتويج وذلك خلال حفل ضخم أقيم بـ”بوليفارد سيتي”، بحضور عدد من الفنانين أبرزهم محمد عبده والفنانة السورية أصالة نصري.

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