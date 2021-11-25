خبراء يكشفون مدة الاحتفاظ الآمنة بالطعام خارج الثلاجة

المناطق- وكالات:

كشف خبراء المراكز الأمريكية، مدة الاحتفاظ الآمنة بالطعام خارج الثلاجة، محذرين من خطورة ترك الطعام سريع التلف خارجها.

وبحسب شبكة “سي إن إن”، توضع اللحوم، والمأكولات المتبقية، والبيض، والحليب، والفاكهة، والخضار، وغيرها من المواد سريعة التلف في الثلاجة، على أن يكون ذلك خلال 120 دقيقة من إحضارها، أو ساعة إذا كانت درجة الحرارة خارجًا أعلى من 32 درجة مئوية.

وشدد خبراء مكافحة الأمراض، أيضا على خطورة ترك الطعام سريع التلف خارج الثلاجة، وعزوا ذلك إلى نمو سريع يحدث في تلك الحالة للبكتيريا المسبّبة للتسمّم الغذائي.

وذكرت الشبكة، أن البكتريا المشار إليها تنمو بشكل سريع حال كان الطعام في في درجات حرارة تسمى “منطقة الخطر” أي بين 4،44 و60 درجة مئوية.

ووجه الخبراء نصيحة مهمة، بضرورة ضبط درجة حرارة الثلاجة على 4،44 درجة مئوية أو أقل، وذلك للوقاية من مخاطر ذلك النوع من البكتريا الذي يسبب التمم الغذائي.