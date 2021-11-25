شاهد.. مدرب النصر السابق يتعرض لموقف محرج على الهواء أمام الملايين

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أحرج الإيطالي لوتشيانو سباليتي مدرب فريق نابولي الإيطالي، البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق لفريق النصر، ومدرب سبارتاك موسكو الروسي الحالي، وذلك عقب انتهاء المباراة التي جمعتهما، في مسابقة الدوري الأوروبي.

ونجح فريق سبارتاك موسكو بقيادة روي فيتوريا، في تحقيق الفوز على أرضه إيابا بهدفين مقابل هدف، ليكرر فوزه في لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب نابولي، وانتهى بنتيجة 3-2 للفريق الروسي.

وأظهرت لقطات مصورة توجه روي فيتوريا، عقب انتهاء المباراة، صوب لوتشيانو سباليتي مدبر نابولي بهدف مصافحته، غير أن المدرب الإيطالي رفع يديه في إشارة إلى عدم رغبته في مصافحة نظيره البرتغالي، ما دفع الأخير إلى إبداء امتعاضه وظهر هذا جليا على تعبيرات وجهه.

من ناحية أخرى، رفع الفوز رصيد سبارتاك موسكو إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، يليه نابولي بالرصيد نفسه، ثم ليجا وارسو البولندي في المركز الثالث برصيد ست نقاط، وأخيرًا ليستر سيتي الإنجليزي برصيد خمس نقاط، في المركز الرابع الأخير.