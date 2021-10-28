توطين الوظائف والنقل بنجران تتابعان قرارات التوطين في قطاع تأجير السيارات

المناطق - واس:

نفّذت لجنة توطين الوظائف بنجران بالتعاون مع هيئة النقل بالمنطقة أمس، جولات ميدانية على مكاتب تأجير السيارات وترحيل البضائع، للتأكد من تطبيقها قرارات التوطين.

وأوضح أمين عام لجنة التوطين عبدالله بن محمد الدوسري، أن اللجان المشتركة زارت 42 مكتبًا ومنشأةً لتأجير السيارات وترحيل البضائع في نجران ومحافظتي شرورة وحبونا، حصرت خلالها 40 موظفاً سعودياً يعملون فيها، فيما بلغ عدد الوافدين 28 موظفاً من مختلف الجنسيات، وبلغت نسبة التوطين في القطاع 78%، مبيناً أن اللجنة أنذرت منشأتين مخالفة لقرارات التوطين، كما حصرت 5 فرص وظيفية بالقطاع جارٍ العمل على شغلها بموظفين سعوديين.