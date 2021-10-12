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بعد إصابة سيدة بالرياض بنزيف داخلي.. “الخضيري” يحذر من متاجر الأعشاب الوهمية

بعد إصابة سيدة بالرياض بنزيف داخلي.. “الخضيري” يحذر من متاجر الأعشاب الوهمية

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بعد إصابة سيدة بالرياض بنزيف داخلي.. “الخضيري” يحذر من متاجر الأعشاب الوهمية

بعد إصابة سيدة بالرياض بنزيف داخلي.. “الخضيري” يحذر من متاجر الأعشاب الوهمية
http://almnatiq.net/?p=1073779
محررو المناطق:

شن الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، هجوما حادا على المتاجر الوهمية التي تخدع الناس بوصفات قاتلة من الأعشاب، وإيهامهم بقدرتها على علاج الأمراض، والعناية بالبشرة.

وكتب الخضيري عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: “كنا نحارب المحتالين بالخارج والذين يخدعون الناس بوصفات قاتلة، لكن هنا بالرياض سيدة تعاني حاليا من تدمير جزئي للكبد وارتفاع هائل في أنزيمات الكبد وشبه غيبوبة ونزيف داخلي بسبب استخدام خلطة عشبية من هذا المتجر الوهمي، الموجود بالعاصمة وعنده ٢٠٠مندوبة مبيعات ( لاتعليق)”.

وأرفق أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، تغريدته بصورة ضوئية من حساب المتجر الذي يدعي قدرته على علاج الأمراض المختلفة باستخدام الأعشاب، وأيضا تغريدة الضحية التي قالت فيها: “أنا محدثتكم أرقد في مستشفى حكومي بالرياض وعندي ارتفاع في إنزيمات الكبد وتعب لايعلم به إلا الله وذلك بسبب حوايج للنساء أعلنت عنها المشهورة وبأنها تعطي نضاره وتحرق الدهون والحذر الحذر أنا أريد أن يتتم علي الله صحتي وعافيتي وسأبلغ عنها وقريباً”.

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