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سرطان محتمل.. البيت الأبيض يكشف تفاصيل جديدة عن جراحة “بايدن”

سرطان محتمل.. البيت الأبيض يكشف تفاصيل جديدة عن جراحة “بايدن”
http://almnatiq.net/?p=1073795
المناطق- وكالات

أعلن طبيب البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي أجرى عملية لاستئصال زوائد لحمية في القولون.

ووفقاً لـ”رويترز”، أكد طبيب البيت الأبيض أن الورم من النوعية الحميدة، مضيفاً أن ورم القولون الذي تمت إزالته الأسبوع الماضي، خلال عملية بالمنظار، حميد وبطيء النمو، لكنه قد يكون مرحلة سابقة لتشكل سرطان محتمل.

ويبلغ بايدن 79 سنة من العمر، وهو أكبر من تولى رئاسة الولايات المتحدة في تاريخها.

وعلى الرغم من استمرار التكهنات بشأن ما إن كان سيخوض انتخابات الرئاسة مجددا في 2024، قال بايدن إنه يتوقع أن يقدم على ذلك، وسط تكهنات بأن كبر سنه قد يدفعه للتراجع.

 

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