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لمدة 10 أيام.. بدء إجازة الفصل الدراسي الأول.. والعودة في هذا الموعد (فيديو)

لمدة 10 أيام.. بدء إجازة الفصل الدراسي الأول.. والعودة في هذا الموعد (فيديو)

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لمدة 10 أيام.. بدء إجازة الفصل الدراسي الأول.. والعودة في هذا الموعد (فيديو)

لمدة 10 أيام.. بدء إجازة الفصل الدراسي الأول.. والعودة في هذا الموعد (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1073801
محررو المناطق:

أنهى طلاب وطالبات المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي بجميع المناطق والمحافظات، أمس الأربعاء، أداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول 1443هـ حضورياً وعن بُعد، وفق البروتوكولات الوقائية والصحية المعتمدة من وزارة الصحة و”وقاية”.

وتبدأ اليوم الخميس 25 نوفمبر، إجازة الفصل الدراسي الأول ولمدة 10 أيام؛ حيث تستمر حتى 5 ديسمبر المقبل، على أن يعود الطلاب إلى مدارسهم الأحد 6 ديسمبر، لبداية الفصل الدراسي الثاني.

من ناحية أخرى، تواصل المدارس، رصد درجات الطلبة في الاختبارات، وتدقيقها لكافة الصفوف والمراحل الدراسية، إضافة إلى استخراج النتائج وكشوف الدرجات، واستكمال رفع النتائج على نظام نور، وفق آلية محددة وضعتها وزارة التعليم.

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