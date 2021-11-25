قصة نجاح طاهية سعودية بدأت من باريس.. تالين: شغفي لتعلم الطبخ دفعني للتميز (فيديو)

محررو المناطق :

تمكنت فتاة سعودية من التمكن في الطهي رغم أن عمرها 13 عاماً، حيث بدأت هوايتها عندما كانت تساعد والدتها في المطبخ منذ سن مبكرة.

وأكدت “تالين” في لقاء مع “الإخبارية” أنها بدأت تمارس هوايتها وهي بعمر 13 سنة، متابعة: “كنت أتابع والدتي أثناء تواجدها في المطبخ، وتعلمت منها الطبخ”.

وأضافت : “ما يدفعني للتميز الإصرار والمحاولة وشغفي لتعلم الطبخ، وأشعر بالسعادة أثناء تواجدي في العمل لأن الطبخ هواية بالنسبة لي”.

وأشارت إلى أنها استغلت تواجدها في باريس حيث أنها كانت تدرس لتعلم نكهات جديدة في الطبخ، موضحة أن أسعد أوقاتها تقضيه في المطبخ.

فيديو | قصة نجاح طاهية سعودية بدأت من باريس.. تالين: ما يدفعني للتميز الإصرار والمحاولة وشغفي لتعلم الطبخ#برنامج_اليوم pic.twitter.com/CemmhAn9IW — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) November 25, 2021