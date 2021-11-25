احدث الأخبار

أول عربي يتولى هذا المنصب.. مرشح الإمارات يفوز برئاسة “الإنتربول” لمدة 4 سنوات
أبرز المواد
 سرطان محتمل.. البيت الأبيض يكشف تفاصيل جديدة عن جراحة “بايدن”
أبرز المواد
 لمدة 10 أيام.. بدء إجازة الفصل الدراسي الأول.. والعودة في هذا الموعد (فيديو)
أبرز المواد
 شاهد.. مدرب النصر السابق يتعرض لموقف محرج على الهواء أمام الملايين
أبرز المواد
 توطين الوظائف والنقل بنجران تتابعان قرارات التوطين في قطاع تأجير السيارات
منطقة نجران
 خبراء يكشفون مدة الاحتفاظ الآمنة بالطعام خارج الثلاجة
أبرز المواد
 شاهد.. احتفال برج خليفة بتتويج “الهلال” بدوري أبطال آسيا
أبرز المواد
 “النمر”: 3 فئات الأكثر شعوراً بالبرد عن الآخرين
أبرز المواد
 الأهلي المصري يرد على أنباء التعاقد مع “حمدالله” في الميركاتو الشتوي
أبرز المواد
 “الأرصاد”: سحب رعدية على منطقة حائل
أبرز المواد
 بعد صراع مع المرض.. وفاة رئيس نادي الزمالك المصري الأسبق
أبرز المواد
 كورونا يحصد روح “أب وابنه” رغم حصولهما على اللقاح
أبرز المواد
أول عربي يتولى هذا المنصب.. مرشح الإمارات يفوز برئاسة “الإنتربول” لمدة 4 سنوات

أول عربي يتولى هذا المنصب.. مرشح الإمارات يفوز برئاسة “الإنتربول” لمدة 4 سنوات

أبرز المواد
سرطان محتمل.. البيت الأبيض يكشف تفاصيل جديدة عن جراحة “بايدن”

سرطان محتمل.. البيت الأبيض يكشف تفاصيل جديدة عن جراحة “بايدن”

أبرز المواد
لمدة 10 أيام.. بدء إجازة الفصل الدراسي الأول.. والعودة في هذا الموعد (فيديو)

لمدة 10 أيام.. بدء إجازة الفصل الدراسي الأول.. والعودة في هذا الموعد (فيديو)

أبرز المواد
شاهد.. مدرب النصر السابق يتعرض لموقف محرج على الهواء أمام الملايين

شاهد.. مدرب النصر السابق يتعرض لموقف محرج على الهواء أمام الملايين

أبرز المواد

أول عربي يتولى هذا المنصب.. مرشح الإمارات يفوز برئاسة “الإنتربول” لمدة 4 سنوات

أول عربي يتولى هذا المنصب.. مرشح الإمارات يفوز برئاسة “الإنتربول” لمدة 4 سنوات
http://almnatiq.net/?p=1073814
المناطق- وكالات:

أعلنت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول”، اليوم الخميس، فوز مرشح دولة الإمارات اللواء أحمد ناصر الريسي برئاستها لمدة 4 سنوات، وذلك بحسب تغريدة لحساب المنظمة على موقع تويتر.

وأحمد ناصر الريسي، هو مفتش عام وزارة الداخلية الإماراتية، كان عضو اللجنة التنفيذية للشرطة الجنائية الدولية عن قارة آسيا.

وأصبح الريسي، أول عربي يتولى هذا المنصب الدولي الرفيع.

وأقيمت انتخابات الرئاسة في اجتماع الإنتربول السنوي الـ 89، الذي انعقد في مدينة إسطنبول التركية من الثلاثاء الماضي حتى اليوم الخميس.

وكان اللواء أحمد الريسي، قد قال في وقت سابق، إن بلاده “تعطي الأولوية لحماية حقوق الإنسان في الداخل والخارج”، مؤكدا أن الحفاظ على أمن وسلامة الناس والمجتمعات هو مهمتنا الأساسية في عملنا الشرطي، وهذا الأمر كان وما يزال صلب عملي في تطبيق القانون بدولة الإمارات.

وأكد الريسي، أنه حال فوزه سيوجه “ذات التركيز والالتزام إلى الانتربول، وسيعمل على تعزيز أواصر التعاون، وتمكين الاعتماد على التقنيات الحديثة، وتحقيق التمويل المستدام للمنظمة، دعماً للسعي المشترك نحو مجتمعات أكثر أماناً حول العالم”.

Advertisements

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*