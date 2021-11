أول عربي يتولى هذا المنصب.. مرشح الإمارات يفوز برئاسة “الإنتربول” لمدة 4 سنوات

المناطق- وكالات:

أعلنت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول”، اليوم الخميس، فوز مرشح دولة الإمارات اللواء أحمد ناصر الريسي برئاستها لمدة 4 سنوات، وذلك بحسب تغريدة لحساب المنظمة على موقع تويتر.

وأحمد ناصر الريسي، هو مفتش عام وزارة الداخلية الإماراتية، كان عضو اللجنة التنفيذية للشرطة الجنائية الدولية عن قارة آسيا.

وأصبح الريسي، أول عربي يتولى هذا المنصب الدولي الرفيع.

وأقيمت انتخابات الرئاسة في اجتماع الإنتربول السنوي الـ 89، الذي انعقد في مدينة إسطنبول التركية من الثلاثاء الماضي حتى اليوم الخميس.

وكان اللواء أحمد الريسي، قد قال في وقت سابق، إن بلاده “تعطي الأولوية لحماية حقوق الإنسان في الداخل والخارج”، مؤكدا أن الحفاظ على أمن وسلامة الناس والمجتمعات هو مهمتنا الأساسية في عملنا الشرطي، وهذا الأمر كان وما يزال صلب عملي في تطبيق القانون بدولة الإمارات.

وأكد الريسي، أنه حال فوزه سيوجه “ذات التركيز والالتزام إلى الانتربول، وسيعمل على تعزيز أواصر التعاون، وتمكين الاعتماد على التقنيات الحديثة، وتحقيق التمويل المستدام للمنظمة، دعماً للسعي المشترك نحو مجتمعات أكثر أماناً حول العالم”.

Mr Ahmed Nasser AL RAISI of the United Arab Emirates has been elected to the post of President (4-yr term). pic.twitter.com/pJVGfJ4iqi

— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) November 25, 2021