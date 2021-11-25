وفد كلية الدفاع الوطني الإماراتي يزور التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

المناطق - واس:

زار وفد من كلية الدفاع الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة العميد الطيار الركن سالم سعيد الشامسي, التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بمدينة الرياض .

وكان في استقبالهم الأمين العام للتحالف المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي, الذي قدم لهم إيجازاً عاماً عن التحالف.

وقدم العميد الطيار الركن سالم سعيد الشامسي الشكر للتحالف على إتاحة الفرصة للاطلاع على هذا الصرح الشامخ, متطلعاً باستمرار التعاون بين كلية الدفاع الوطني بالإمارات والتحالف, ومواكبة التطلعات في جميع المجالات.

يذكر أن كلية الدفاع الوطني تهتم بإعداد القادة فكريًا وإستراتيجًا، وتستقطب الدارسين من كافة القطاعات الحكومية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عسكرية ومدنية، وتعمل على إعداد قادة المستقبل في مختلف القطاعات.