أمانة عسير وبلدياتها تواصل معالجة التشوهات البصرية

المناطق - واس:

تواصل أمانة منطقة عسير وبلدياتها أعمالها الميدانية، في إطار جهود معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وتضمّنت الأعمال خلال شهر نوفمبر الجاري معالجة أكثر من 35.385 متراً طولياً للدهانات، والعلامات المرورية، والخطوط الأرضية، فيما رفعت كفاءة وجاهزية شبكة الطرق من خلال معالجة نحو 22.928 م2 لحفر الشوارع والتشققات في مواقع مختلفة بمدن ومحافظات منطقة عسير، وفق خطة شاملة لتحسين شبكة الطرق ورفع كفاءتها، وإصلاح الأرصفة المتهالكة، وإزالة وتحسين 948 من الحواجز الخرسانية، ورفع ما يقارب 52.815 م3 من مخلفات البناء والهدم, إضافةً إلى معالجة أكثر من 6841 م2 من الكتابات المشوهة على الجدران، ورفع 340 مركبة تالفة ومهملة، ومعالجة 1415 حاوية نفايات.