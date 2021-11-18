إطلاق فعاليات حملة “مكارم الأخلاق” في محافظة الأفلاج

المناطق- واس:

أطلق سعادة محافظ الأفلاج، عبدالله بن غالب المطيري فعاليات حملة “مكارم الأخلاق” بحضور مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات ومساعد مدير وحدة الأمن الفكري بالرئاسة الشيخ عبدالعزيز الحبر، ورئيس هيئة محافظةالأفلاج الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الخريف وعدد من مسؤولي فرع الرئاسة بمنطقة الرياض، والتي دشنها في وقت سابق معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند وأطلقها في المنطقة أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن – حفظه الله -.

من جانبه، ثمّن محافط الأفلاج هذه الزيارة مشيداً بالدور المهم والبارز الذي تقوم به الرئاسة العامة والحملات التوعوية التي أطلقتها لتعزيز حب الوطن والانتماء له والتحذير من الجماعات والتحزبات الخارجية، مؤكداً دعم المحافظة لهذه الحملات الوطنية لتصل للمجتمع.

فيما وجه “الشبانات” شكره وتقديره للمحافظ على ما تجده هيئة الأمر بالمعروف بالمحافظة من دعم واهتمام من قبل سعادته ورعاية لجميع البرامج التي تنفذها الهيئة بالمحافظة.

كما التقى الشيخ عبدالله الشبانات بأعضاء هيئة الأفلاج واطلع على سير العمل الميداني والتوعوي والإداري، وألقى كلمة توجيهية خلال لقائه منسوبي هيئة المحافظة أشار فيها إلى مكانة وأهمية شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأهمية القيام بها على خير وجه، والعمل وفق الأنظمة والتعليمات بما يحقق تطلعات ولاة أمر هذه البلاد – حفظهم الله.

وشدد على ضرورة تحلي العضو الميداني بالأخلاق الحسنة والرفق والستر والنصح بالحكمة والموعظة الحسنة، ثم تحدث مساعد مدير وحدة الأمن الفكري في مداخلة له عن الفرق والجماعات وحذر منها، وحث على توعية الناس بأهمية لزوم الجماعة وتأصيل ذلك لديهم.

تأتي هذه الزيارة بتوجيه ومتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، والتي تؤكد أهمية الوقوف على العمل الميداني وما يلزم لتطويره والارتقاء بمستوى أدائه، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.