“المسند” يتوقع حالة جديدة من عدم الاستقرار الجوي ويكشف عن مدتها

محررو المناطق :

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم السابق، عبدالله المسند، أن تشهد المملكة حالة من عدم الاستقرار الجوي لمدة 5 أيام.

وأوضح “المسند”، في تغريدة على موقع “تويتر”، أن مركزا للضغط الجوي المرتفع “H” جثم فوق أجواء المملكة.

وتوقع أن يتسبب ذلك في غلق الأبواب بوجه المنخفضات الجوية المقرونة بالرطوبة الجوية، بالإضافة إلى حالة عدم الاستقرار الجوي.

ورجح أن تستمر الوضعية السلبية تلك لأكثر من 5 أيام، منوها بنشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة على الدوادمي، وعفيف، وتربة، والخرمة، ومهد الذهب، والقصيم، وحائل، والسليل.

ونشر بيانات درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم في بعض مطارات المملكة ودرجة الحرارة الكبرى لليوم الخميس، حيث سجلت “عرفات” أعلى درجة حرارة بـ35 درجة مئوية.