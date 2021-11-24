“النمر” يحذر هؤلاء المرضى من تناول “الطرشي”.. ويكشف أسباب فقر الدم لدى الفتيات 

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حذر الدكتور خالد النمر، أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من مخاطر تناول المخلل “الطرشي” على صحة مرضى الضغط، وذلك لما يسببه من ارتفاع في ضغط الدم عقب تناوله.

وقال أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن مريض الضغط إذا تناول المخلل “الطرشي” فقد يسبب له عدة مخاطر صحية منها “ارتفاع شديد في الضغط، وصداع، وكتمة” بسبب احتوائه على تركيز عالي من أملاح الصوديوم.

وأضاف “النمر”: “تناول البارحة صحن مخلل وجاء اليوم بضغط 170 على 95 مع صداع وكتمة”.

وفي ذات السياق، قال خالد النمر، إن فقر الدم لدى الفتيات من أسباب الكتمة والخفقان ونغزات الصدر، مستشهدًا: “راقبي دمك (الهيموجلوبين) بانتظام ولاتهملي علاج فقر الدم أبداً”.

واختتم: “هؤلاء الفئات يشعرون بالبرد أكثر من الآخرين وهم: “مريض فقر الدم، مريض ضعف الغدة الدرقية، من يعاني القلق”.

فقر الدم في الفتيات من أسباب الكتمه والخفقان ونغزات الصدر. الشاهد:

راقبي دمك(الهيموجلوبين) بإنتظام ولاتهملي علاج فقر الدم أبداً. — الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) November 25, 2021

أكل المخلل(الطرشي) في مريض الضغط من الممكن أن يسبب ارتفاع شديدا في الضغط وصداع وكتمه بسبب احتوائه على تركيز عالي من أملاح الصوديوم.

(تناول البارحة صحن مخلل وجاء اليوم بضغط ١٧٠ على ٩٥ مع صداع وكتمه)!! — الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) November 25, 2021