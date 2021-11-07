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استمرار القبول بالبرنامج التطبيقي المسائي بتقنية أبها في تخصص القوى الكهربائية

استمرار القبول بالبرنامج التطبيقي المسائي بتقنية أبها في تخصص القوى الكهربائية

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استمرار القبول بالبرنامج التطبيقي المسائي بتقنية أبها في تخصص القوى الكهربائية

استمرار القبول بالبرنامج التطبيقي المسائي بتقنية أبها في تخصص القوى الكهربائية
http://almnatiq.net/?p=1073867
المناطق- واس:

تواصل الكلية التقنية بأبها قبول الراغبين بالتسجيل في البرنامج التطبيقي المسائي لمرحلة الدبلوم وذلك في تخصص القوى الكهربائية.

أوضح ذلك عميد الكلية المهندس ناصر بن سعيد آل زيدان، مبينا أن مدة التدريب سنتان ونصف ويستمر القبول حتى يوم الثلاثاء القادم الموافق 25 / 4 / 1443. وأضاف أنه يمكن للراغبين في التسجيل بالبرنامج ومعرفة الشروط زيارة الرابط التالي:
https://ugate.tvtc.gov.sa – /AFrontGate/#firstPage/1.

وأكد المهندس ناصر آل زيدان، أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني و بناء على رؤية حكومتنا الرشيدة 2030 تسعى إلى تطوير وتقديم البرامج التدريبية التقنية والمهنية التي تخدم كافة شرائح المجتمع، وفي الوقت نفسه تهدف أيضا الى توعية المجتمع بأهمية التدريب التقني والمهني، وأيضا تمنح الفرصة للجميع للتدريي.

ودعى الراغبين في التسجيل إلى ضرورة المبادرة بالدخول على بوابة القبول والتسجيل قبل نهاية المواعيد المحددة ، مضيفا أنه يمكن لمن رغب الاستفسار عن البرنامج التواصل مع مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالكلية.

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