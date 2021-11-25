إزالة أكثر من 2 مليون متر مربع من مخلفات البناء خلال شهرين بجازان

المناطق ـ جازان:

أزالت أمانة منطقة جازان وبلديات المنطقة الـ25 المرتبطة بها خلال الشهرين الماضين، 2.887.475 متراً مربعاً من مخلفات البناء والهدم, وعالجت 38.603 أمتار مربعة من الكتابات المشوهة للجدران, وذلك ضمن حملة “صور وارسل” لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

كما أزالت الأمانة خلال ذات الفترة 1.577 سيارة تالفة مهملة، وعالجت 4.338 حاوية نظافة، وأعادت دهان 409.289 مترًا طولياً من بردورات الأرصفة والخطوط الأرضية، و أزالت وحسنت مظهر 10.878 من حواجز الحفريات، وعالجت 1.448.017 متراً مربعاً من حفر الشوارع والتشققات، وصانت 5.278 عمود فانوس إنارة، وأصلحت 609.799 متراً مربعاً من الإنترلوك وبلاطات الأرصفة المتهالكة.

وأكدت أمانة المنطقة استمرارها في معالجة جميع البلاغات الواردة عبر تطبيق بلدي لمعالجة جميع أشكال التشوه البصري في الشوارع والمرافق والحدائق العامة بهدف تمكين أفراد المجتمع وتعزيز دورهم.