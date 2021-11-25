“صحة تبوك”: تخرج 58 متدرب ومتدربة لبرنامج تأهيل التمريض للرعاية الحرجة

المناطق ـ تبوك:

نظمت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة التمريض اليوم حفل تخريج الدفعة الأولى لبرنامج تأهيل التمريض للرعاية الحرجة لعام 2020م بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي وذلك بقاعة التدريب والمؤتمرات والبالغ عددهم 58 متدرب ومتدربة.

وأوضحت مديرة إدارة التمريض بصحة تبوك رجاء علي المباركي خلال كلمتها أن الهدف من برنامج تأهيل التمريض والرعاية الحرجة هو الالتزام وتطبيق الممارسات التمريضية بالكفاءة والجودة المطلوبة والاستمرار في التطوير والتحسين الدائم.

وأشارت “المباركي” أن البرنامج معتمد من هيئة التخصصات الصحية وتبلغ مدة البرنامج 9 أشهر تدريب مكثف حيث يكتسب المهارات والمعرفة والخبرات اللازمة التي تمكنهم من العمل في أقسام الرعاية الحرجة مما يضمن تقديم خدمة تمريضية آمنة .

من جهته شكر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي إدارة التمريض بصحة تبوك و الخريجين متمنيا لهم مزيد من العطاء ليواصلوا طريقهم إلى التفاني والتطوير لتقديم أفضل الخدمات الصحية.

مثمنا الدكتور الغامدي ما تقدمه القيادة الحكيمة ووزارة الصحة للقطاع الصحي من أولويات تعنى بصحة المواطن والمقيم في تقديم الخدمة .