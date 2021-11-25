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جمعية أملج الخضراء تعقد اجتماعها الأول

جمعية أملج الخضراء تعقد اجتماعها الأول
http://almnatiq.net/?p=1073904
المناطق ـ تبوك:

عقدت جمعية أملج الخضراء مساء أمس أول اجتماع لها بعد صدور قرار الموارد البشرية بالموافقة على تأسيس جمعية أملج الخضراء وذلك بحضور ممثل مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الوجه الأستاذ حامد سعيد الحمدي، والأستاذة عواطف بنت محفوظ نائبة رئيس مجلس وأعضاء مجلس الإدارة حيث استهل رئيس مجلس إدارة الجمعية، الأستاذ طلال ماضي الجهني بالترحيب بأعضاء الجمعية وقدم لهم التهنئة بصدور قرار الموارد البشرية بالموافقة على تأسيس جمعية أملج الخضراء.

كما رفع باسمه وباسم أعضاء الجمعية لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على هذه الثقة الكريمة بالموافقة على تأسيس جمعية أملج وقدم الجهني شكره لأمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز لما تجده الجمعيات بالمنطقة المحافظات من دعم واهتمام، وتم مناقشة أجندة الاجتماع اتخاذ عدد من القرارات.

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