محكمة مصرية تؤيد حكم الإعدام على الضابط “الخائن”

المناطق- وكالات

قضت محكمة النقض المصرية بتأييد أحكام الإعدام على 22 متهما، بينهم الضابط “الخائن” محمد عويس، في قضية “أنصار بيت المقدس”.

كما أيدت المحكمة الحكم المؤبد على 45 آخرين، والسجن 10 سنوات على 21 شخصا، والسجن 5 سنوات على 52 متهما في قضية تنظيم “أنصار بيت المقدس”، حيث رفضت الطعن المقدم منهم وأصبح الحكم نهائيا.

ونظرت محكمة النقض خلال الفترة الماضية طعون مقامة من 22 محكوما عليهم بالإعدام، من بينهم محمد عويس، المدان باغتيال الضابط محمد مبروك.

ويعود الفضل في جزء كبير للأحكام الأولية التي أصدرتها المحكمة المصرية على المرتبطين بقضايا إرهابية، إلى ما أثبتته تحريات المقدم محمد مبروك وشهادته أمام المحكمة – قبل مقتله – عن دور وخطط قيادات الإخوان في إشاعة الفوضى بمصر.