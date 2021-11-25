احدث الأخبار

“الجوازات” تكشف عن الحد الأقصى لصلاحية جواز السفر للمواطنين  
أبرز المواد
 “المرور” يشارك بمؤتمر تمكين المرأة ودورها التنموي في عهد خادم الحرمين (صور)
محليات
 484 ألف مستفيد من خدمات عيادات “تطمن” بمنطقة عسير
منطقة عسير
 محكمة مصرية تؤيد حكم الإعدام على الضابط “الخائن”
أبرز المواد
 “الداخلية” تشارك في مؤتمر تمكين المرأة ودورها التنموي في عهد الملك سلمان
محليات
 جمعية أملج الخضراء تعقد اجتماعها الأول
محليات
 “صحة تبوك”: تخرج 58 متدرب ومتدربة لبرنامج تأهيل التمريض للرعاية الحرجة
منطقة تبوك
 إزالة أكثر من 2 مليون متر مربع من مخلفات البناء خلال شهرين بجازان
محليات
    أمانة جدة تختتم فعاليات منتدى الجودة الثالث تحت شعار “جوّد”
محليات
 مكافحة التبغ وطرق علاجه.. في محاضرة لـ “تقنية نجران”
المناطق
 مستشفى المجمعة يشارك في فعاليات اليوم العالمي للطفل
المناطق
 أكثر من 19 ألف حالة وفاة.. إحصائية جديدة لفيروس كورونا بدول الخليج
أبرز المواد
“الجوازات” تكشف عن الحد الأقصى لصلاحية جواز السفر للمواطنين  

“الجوازات” تكشف عن الحد الأقصى لصلاحية جواز السفر للمواطنين  

أبرز المواد
“المرور” يشارك بمؤتمر تمكين المرأة ودورها التنموي في عهد خادم الحرمين (صور)

“المرور” يشارك بمؤتمر تمكين المرأة ودورها التنموي في عهد خادم الحرمين (صور)

محليات
484 ألف مستفيد من خدمات عيادات “تطمن” بمنطقة عسير

484 ألف مستفيد من خدمات عيادات “تطمن” بمنطقة عسير

منطقة عسير
محكمة مصرية تؤيد حكم الإعدام على الضابط “الخائن”

محكمة مصرية تؤيد حكم الإعدام على الضابط “الخائن”

أبرز المواد

“الجوازات” تكشف عن الحد الأقصى لصلاحية جواز السفر للمواطنين  

“الجوازات” تكشف عن الحد الأقصى لصلاحية جواز السفر للمواطنين  
http://almnatiq.net/?p=1073949
محررو المناطق :

نبهت المديرية العامة للجوازات، المواطنين إلى عدد من الاشتراطات التي يجب الالتزام بها قبل السفر للخارج، سواء لدول الخليج أو الدول العربية أو الدول الأخرى.

وشددت «الجوازات» على ضرورة أن تكون بيانات جواز السفر مقروءة وصورة صاحب الجواز واضحة، وأن يكون تبقى على انتهاء مدة صلاحية الجواز أكثر من 3 أشهر عند السفر للدول العربية، وأكثر من 6 أشهر عند السفر للدول الأخرى.

كما شددت على التأكد من اشتراطات الدولة المراد السفر إليها في حال تتطلب تأشيرة دخول، والتأكد من الاشتراطات الصحية للدولة المراد السفر إليها، وإصدار تصاريح السفر اللازمة.

 

Advertisements

روابط ذات صلة

“الجوازات”: إلغاء جواز السفر وعدم استرداد الرسوم في هذه الحالة

“الجوازات”: إلغاء جواز السفر وعدم استرداد الرسوم في هذه الحالة
من الأحد إلى الخميس.. “جوازات الرياض” تمدد مواعيد العمل لاستلام جواز السفر

من الأحد إلى الخميس.. “جوازات الرياض” تمدد مواعيد العمل لاستلام جواز السفر
أمير القصيم يتسلّم التقرير السنوي الإحصائي لجوازات المنطقة

أمير القصيم يتسلّم التقرير السنوي الإحصائي لجوازات المنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*