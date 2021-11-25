“الجوازات” تكشف عن الحد الأقصى لصلاحية جواز السفر للمواطنين  

محررو المناطق :

نبهت المديرية العامة للجوازات، المواطنين إلى عدد من الاشتراطات التي يجب الالتزام بها قبل السفر للخارج، سواء لدول الخليج أو الدول العربية أو الدول الأخرى.

وشددت «الجوازات» على ضرورة أن تكون بيانات جواز السفر مقروءة وصورة صاحب الجواز واضحة، وأن يكون تبقى على انتهاء مدة صلاحية الجواز أكثر من 3 أشهر عند السفر للدول العربية، وأكثر من 6 أشهر عند السفر للدول الأخرى.

كما شددت على التأكد من اشتراطات الدولة المراد السفر إليها في حال تتطلب تأشيرة دخول، والتأكد من الاشتراطات الصحية للدولة المراد السفر إليها، وإصدار تصاريح السفر اللازمة.