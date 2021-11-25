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تنبيه هام من التعليم بشأن نتائج الاختبارات ورفعها على نظام نور

تنبيه هام من التعليم بشأن نتائج الاختبارات ورفعها على نظام نور

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“الجوازات” تكشف عن الحد الأقصى لصلاحية جواز السفر للمواطنين  

“الجوازات” تكشف عن الحد الأقصى لصلاحية جواز السفر للمواطنين  

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484 ألف مستفيد من خدمات عيادات “تطمن” بمنطقة عسير

484 ألف مستفيد من خدمات عيادات “تطمن” بمنطقة عسير

منطقة عسير

تنبيه هام من التعليم بشأن نتائج الاختبارات ورفعها على نظام نور

تنبيه هام من التعليم بشأن نتائج الاختبارات ورفعها على نظام نور
http://almnatiq.net/?p=1073956
محررو المناطق

انتهت وزارة التعليم من رصد نتائج الطلاب في اختبارات الفصل الدراسي الأول وتدقيقها للصفوف والمراحل الدراسية كافة، ورفعها على نظام نور لإصدار الشهادات.

وأدى الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، وفق مؤشرات محددة وخطة عمل وضعتها الوزارة، بمتابعة إداراتها ومكاتب التعليم بالمناطق والمحافظات.

واختتمت وزارة التعليم اليوم الخميس، الفصل الدراسي الأول لعام 1443هـ بنجاح وتطبيق شامل لخطط العودة الآمنة للمدارس بعد عام ونصف العام من الدراسة “عن بعد” بسبب جائحة كورونا، حيث حققت بالتكامل مع الإدارات في المناطق والمحافظات منظومة تعليمية لإكمال مسيرة التعليم دون انقطاع، وصولاً إلى الشراكة المجتمعية الوثيقة مع الأسر وأولياء الأمور.

وكانت قد انتظمت العملية التعليمية خلال الفصل الدراسي الأول وفق التقويم الدراسي الجديد الذي اعتُمِد مع انطلاق العام الدراسي الحالي، حيث كثفت الوزارة جهودها قبل بداية العام بمتابعة إدارات التعليم في توفير الإمكانات والاحتياجات كافة، والتأكد من جاهزية المباني المدرسية، وذلك بشراكة وتعاون مثمر من كل عناصر المجتمع التعليمي في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي، من الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية والمشرفين والموجهين ومديري المدارس، مع الالتزام بتطبيق جميع التدابير الصحية والوقائية المعتمدة من وزارة الصحة و”وقاية”.

 

 

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