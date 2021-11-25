أنباء عن تراجع “النصر” عن قراره بشأن “حمدالله”

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كشف الإعلامي الرياضي أحمد الجدي، أن المغربي عبدالرزاق حمدالله، قدم اعتذاره عما بدر منه في الأيام الأخيرة، مشيرًا إلى أن الاعتذار نظرا للعلاقه التي تربطه بالنصراويين، بغض النظر عن وضع القضية ومستجداتها.

وأضاف أن هناك خيارا مطروحا لتسوية القضية بين نادي النصر وعبدالرزاق حمدالله وعودة اللاعب.

وكانت تقارير، أشارت إلى اعتراض اللاعب على عدم مشاركته أمام الرائد في الدوري، وإساءته للمدرب سالازار، ومسؤولين بالنادي.

وكانت إدارة النصر، قررت الثلاثاء، فك الارتباط مع المهاجم المغربي، مؤكدة احتفاظ النادي بكافة الحقوق المالية والقانونية المترتبة على تلك الخطوة.