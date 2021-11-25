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الأمن البيئي يوقف 14 شخصًا لارتكابهم مخالفات رعي

الأمن البيئي يوقف 14 شخصًا لارتكابهم مخالفات رعي
http://almnatiq.net/?p=1073966
المناطق ـ واس:

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (14) مخالفًا لنظام البيئة، و(8) مواطنين و(6) مقيمين من الجنسيتين السودانية والباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي (257) رأسًا من الإبل و(390) رأسًا من الأغنام في أماكن يُمنَع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أن الإجراءات النظامية طُبِّقت بحق المخالفين، مبينًا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل رأس، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

ودعا الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالة تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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