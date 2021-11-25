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بعد التتويج بدوري الأبطال.. مكافأة مالية من وزارة “الرياضة” لكل لاعب بـ”الهلال”

بعد التتويج بدوري الأبطال.. مكافأة مالية من وزارة “الرياضة” لكل لاعب بـ”الهلال”
http://almnatiq.net/?p=1073974
محررو المناطق

قرر وزير الرياضة، عبد العزيز بن تركي الفيصل، اليوم الخميس، تقديم 200 ألف ريال مكافأة لكل لاعب من فريق الهلال بمناسبة التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2021.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الرياضة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يُقدِّم مكافأة مالية قدرها 200 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي فريق الهلال بمناسبة حصولهم على كأس دوري أبطال آسيا 2021”.

وتوج فريق الهلال أمس الأول الثلاثاء بكأس دوري أبطال آسيا 2021، بعد الفوز على بوهانج الكوري الجنوبي (2 – 0) في المباراة النهائية للمسابقة التي أقيمت على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

ويعد هذا اللقب الآسيوي هو الثامن في تاريخ بطولات الهلال القارية، والرابع من مسابقة دوري أبطال آسيا (رقم قياسي).

 

 

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