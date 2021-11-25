جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تدعم البحوث العلمية بـ 9 ملايين ريال 

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أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز عن موافقة رئيس الجامعة الدكتور عبد الرحمن بن هلال الطلحي على دعم 235 مشروعاً بحثياً ضمن المشاريع البحثية المدعومة لهذا العام 2021م في مختلف التخصصات بالجامعة، و بميزانية إجمالية تجاوزت التسعة ملايين ريال.

وأوضح رئيس الجامعة، أن هذا الدعم يأتي تعزيزاً لمسيرة البحث العلمي في الجامعة، ودعماً مكتسباتها التي تحققت في مجال النشر المصنف عالمياً، وتحفيزاً للأعضاء الباحثين على إجراء بحوث نوعية ونشرها.

من جانبه، أوضح عميد عمادة البحث العلمي الأستاذ الدكتور غالب بن حمد النهدي أن موافقة رئيس الجامعة اشتملت على دعم 37 مقترحاً بحثياً ضمن البحوث المقبولة في برنامج دعم بحوث أعضاء هيئة التدريس الجدد،إضافة إلى دعم 170 مقترحاً بحثياً ضمن برنامج دعم البحوث التخصصية شملت دعم 28 مجموعة بحثية ضمن برنامج دعم المجموعات البحثية بشراكة عالمية بنطاق مجموعات البحثية في التخصصات ضمن الأولويات البحثية الوطنية.