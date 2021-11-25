التحالف: مقتل أكثر من 60 إرهابيا حوثيا في 8 عمليات استهداف ضد الميليشيات

محررو المناطق

أعلنت قوات التحالف العربي في اليمن تنفيذ 8 عمليات استهداف ضد الميليشيات الحوثية الإرهابية في مأرب خلال 24 ساعة .

وأوضحت أن العمليات أسفرت عن مقتل أكثر من 60 إرهابيا وتدمير 5 آليات عسكرية.

وأعلن التحالف أمس بدء تنفيذ ضربات جوية ضد أهداف عسكرية “مشروعة” في العاصمة اليمنية صنعاء.

وبدعم من قوات التحالف، تقود قوات الجيش اليمني، طوال الأيام الماضية، معارك عنيفة لدحر ميليشيات الحوثي في مختلف الجبهات القتالية جنوب وغرب محافظة مأرب شمال شرقي البلاد.

وتمكنت القوات اليمنية من صد العديد من الهجمات التي شنتها الميليشيات على مدن ومناطق مأرب، كما أفشلت قوات المقاومة الشعبية هجمات للانقلابيين في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب، تكبّدت على إثرها الميليشيات خسائر بشرية ومادية فادحة، وفق المركز الإعلامي للجيش.

يذكر أن ميليشيات الحوثي تشن منذ فبراير 2021 هجمات على محافظة مأرب الاستراتيجية والغنية بالنفط، رغم التنديدات الدولية التي حذرت من المخاطر الهائلة، التي تهدد آلاف النازحين الذين لجأوا إلى مأرب هرباً من الصراعات في بقية مناطق البلاد.