احدث الأخبار

“أمانة الرياض” توجه عدة رسائل تحذيرية لملاك السوبر ماركت والتموينات
أبرز المواد
 جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تدعم البحوث العلمية بـ 9 ملايين ريال 
محليات
 الأمن البيئي يوقف 14 شخصًا لارتكابهم مخالفات رعي
أبرز المواد
 التحالف: مقتل أكثر من 60 إرهابيا حوثيا في 8 عمليات استهداف ضد الميليشيات
أبرز المواد
 بعد التتويج بدوري الأبطال.. مكافأة مالية من وزارة “الرياضة” لكل لاعب بـ”الهلال”
أبرز المواد
 تراجع في معدل الإصابات.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا
أبرز المواد
 أنباء عن تراجع “النصر” عن قراره بشأن “حمدالله”
أبرز المواد
 تنبيه هام من التعليم بشأن نتائج الاختبارات ورفعها على نظام نور
أبرز المواد
 “الجوازات” تكشف عن الحد الأقصى لصلاحية جواز السفر للمواطنين  
أبرز المواد
 “المرور” يشارك بمؤتمر تمكين المرأة ودورها التنموي في عهد خادم الحرمين (صور)
محليات
 484 ألف مستفيد من خدمات عيادات “تطمن” بمنطقة عسير
منطقة عسير
 محكمة مصرية تؤيد حكم الإعدام على الضابط “الخائن”
أبرز المواد
“أمانة الرياض” توجه عدة رسائل تحذيرية لملاك السوبر ماركت والتموينات

“أمانة الرياض” توجه عدة رسائل تحذيرية لملاك السوبر ماركت والتموينات

أبرز المواد
جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تدعم البحوث العلمية بـ 9 ملايين ريال 

جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تدعم البحوث العلمية بـ 9 ملايين ريال 

محليات
الأمن البيئي يوقف 14 شخصًا لارتكابهم مخالفات رعي

الأمن البيئي يوقف 14 شخصًا لارتكابهم مخالفات رعي

أبرز المواد
التحالف: مقتل أكثر من 60 إرهابيا حوثيا في 8 عمليات استهداف ضد الميليشيات

التحالف: مقتل أكثر من 60 إرهابيا حوثيا في 8 عمليات استهداف ضد الميليشيات

أبرز المواد

التحالف: مقتل أكثر من 60 إرهابيا حوثيا في 8 عمليات استهداف ضد الميليشيات

التحالف: مقتل أكثر من 60 إرهابيا حوثيا في 8 عمليات استهداف ضد الميليشيات
http://almnatiq.net/?p=1073982
محررو المناطق

أعلنت قوات التحالف العربي في اليمن تنفيذ 8 عمليات استهداف ضد الميليشيات الحوثية الإرهابية في مأرب خلال 24 ساعة .

وأوضحت أن العمليات أسفرت عن مقتل أكثر من 60 إرهابيا وتدمير 5 آليات عسكرية.

وأعلن التحالف أمس بدء تنفيذ ضربات جوية ضد أهداف عسكرية “مشروعة” في العاصمة اليمنية صنعاء.

وبدعم من قوات التحالف، تقود قوات الجيش اليمني، طوال الأيام الماضية، معارك عنيفة لدحر ميليشيات الحوثي في مختلف الجبهات القتالية جنوب وغرب محافظة مأرب شمال شرقي البلاد.

وتمكنت القوات اليمنية من صد العديد من الهجمات التي شنتها الميليشيات على مدن ومناطق مأرب، كما أفشلت قوات المقاومة الشعبية هجمات للانقلابيين في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب، تكبّدت على إثرها الميليشيات خسائر بشرية ومادية فادحة، وفق المركز الإعلامي للجيش.

يذكر أن ميليشيات الحوثي تشن منذ فبراير 2021 هجمات على محافظة مأرب الاستراتيجية والغنية بالنفط، رغم التنديدات الدولية التي حذرت من المخاطر الهائلة، التي تهدد آلاف النازحين الذين لجأوا إلى مأرب هرباً من الصراعات في بقية مناطق البلاد.

 

 

 

Advertisements

روابط ذات صلة

لحظة تدمير قوات التحالف مخزن أسلحة تابع لميليشيات الحوثي بصنعاء (فيديو)

لحظة تدمير قوات التحالف مخزن أسلحة تابع لميليشيات الحوثي بصنعاء (فيديو)
“التحالف”: مقتل 95 إرهابيًا حوثيًا في تنفيذ 15 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب

“التحالف”: مقتل 95 إرهابيًا حوثيًا في تنفيذ 15 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب
في ضربات جوية قاسية.. التحالف يعلن تدمير مواقع سرية للصواريخ الباليستية بصنعاء

في ضربات جوية قاسية.. التحالف يعلن تدمير مواقع سرية للصواريخ الباليستية بصنعاء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*