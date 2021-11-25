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“أمانة الرياض” توجه عدة رسائل تحذيرية لملاك السوبر ماركت والتموينات

“أمانة الرياض” توجه عدة رسائل تحذيرية لملاك السوبر ماركت والتموينات
http://almnatiq.net/?p=1074000
محررو المناطق

وجهت أمانة منطقة الرياض، عدة رسائل تحذيرية لملاك السوبر ماركت والتموينات، داعيةً إلى عدم الخلط بين مشروبات الطاقة وغيرها من المواد الغذائية.

 

وطالبت ملاك السوبر ماركت والتموينات باستخدام العملة المحلية، ووجوب عرض السلع والمنتجات بطريقة تسمح للرؤية الواضحة.

 

ولفتت إلى أن تلك الملاحظات تتضمن تعبئة المنتجات في عبوات مناسبة لنوعها والالتزام باللوائح النظامية عند التحضير، مع منع بيع الأدوية والمستحضرات والأدوات الطبية والعدسات اللاصقة والنظارات الشمسية والطبية.

 

ونوهت إلى ضرورة أن تحمل جميع المنتجات بطاقات تعريفية، وعدم مجاورة المنتجات ذات الرائحة النفاذة مثل المطهرات والمنظفات للمواد الغذائية، وألا تباع السجاير إلا في عبوات مغلفة ومطابقة للمواصفات وأن تكون غير مرئية للمرتادين بنسبة ١٠٠٪.

 

وأشارت إلى وضع لوحات توضح أقسام المحل حسب تقسيم المنتجات والأنشطة، فضلًا عن عرض منتجات الطاقة في ثلاجات وأرفف مخصصة لها ومفصولة عن المشروبات والمنتجات الأخرى.

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