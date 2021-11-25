“الأرصاد” تكشف توقعات حالة الطقس على المملكة خلال الأيام المقبلة

محررو المناطق

توقع عقيل العقيل، محلل الطقس في مركز الأرصاد، استقرار في حالة الطقس على معظم مناطق المملكة خلال إجازة نهاية الأسبوع،و الأسبوع المقبل.

وأضاف محلل الطقس في تصريحات لقناة الإخبارية، أن الأجواء تميل للبرودة على معظم مناطق المملكة،مشيرًا إلى أن الرياح تكون على القطاع الأوسط والشرقي من المملكة، جنوبية إلى جنوبية شرقية، بالإضافة إلى ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة.

واستكمل “العقيل”، نتوقع أن تكون درجات الحرارة في المناطق الشمالية ما بين 6 حتى 7 درجات مئوية وترتفع نهاية الأسبوع حتى 9 درجات مئوية، حيث تكون الأجواء بشكل عام مناسبة للتنزه.

فيديو | محلل الطقس في مركز الأرصاد عقيل العقيل لـ #نشرة_النهار: التوقعات تشير إلى استقرار الأجواء في معظم مناطق #المملكة وتميل إلى البرودة#الإخبارية pic.twitter.com/Ka4cx1fJTK — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 25, 2021