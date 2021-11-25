“الصحة الخليجي” يفحص قرابة 8 ملايين وافد قبل وصولهم إلى دول الخليج

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أعلن مجلس الصحة الخليجي، تقريره الخاص ببرنامج فحص الوافدين لدول مجلس التعاون الخليجي الذي تضمن كشف البرنامج لقرابة نصف مليون حالة غير لائقة صحيًا للعمل، خلال الفترة من يناير 2017م إلى أغسطس 2021م، ويشكل هذا العدد مانسبته 6% من إجمالي عدد المفحوصين في البرنامج بهدف العمل في دول المجلس الخليجي وكان عددهم 7,618,482 وافداً حيث تم فحصهم في بلدانهم.

وأضاف التقرير أن أبرز إنجازات البرنامج تمثلت في خفض نسبة الحالات الغير لائقة من الوافدين إلى دول المجلس، حيث أشار التقرير إلى أن عدد الحالات الغير لائقة طبيًا المكتشفه بدول المجلس قبل تطبيق برنامج فحص الوافدين يصل إلى 20% من إجمالي الوافدين، وقد انخفضت هذه الحالات تدريجيًا بعد تطبيق البرنامج لتصل إلى 0.03% في عام 2021م في المراكز التي تعمل تحت مظلة البرنامج.

ونوه إلى أهمية تطبيق قرار المجلس الأعلى في دورته الـ 37 المنعقد في (البحرين 2016م)، وذلك من خلال تحقق الجهات المعنية بإصدار التأشيرات بدول المجلس من صحة الوافدين عبر النظام الإلكتروني لبرنامج فحص الوافدين، وعدم التعامل مع مراكز صحية غير معتمدة لدى المجلس.