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وزير الخارجية يبدأ زيارة رسمية إلى البرازيل

وزير الخارجية يبدأ زيارة رسمية إلى البرازيل
http://almnatiq.net/?p=1074023

بدأ  وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الخميس،  زيارةٍ رسمية إلى البرازيل، والتي تعد الأولى على مستوى ثنائي لوزير خارجية المملكة العربية السعودية.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار قاعدة برازيليا الجوية: رئيس المراسم في وزارة الخارجية البرازيلية الوزير مفوض آلان سيلوس، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى البرازيل علي بن عبدالله باهيثم، وسفير جمهورية البرازيل لدى المملكة مارسيلو سوزا ديلا نينا، وعدد من منسوبي وزارة الخارجية البرازيلية وسفارة المملكة لدى البرازيل.

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