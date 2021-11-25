مشهورة تستغل مواقع التواصل لترويج منتجات مزيفة.. والضحية تروي تجربتها المريرة

تعرضت مواطنة للخداع والتصليل، بعدما أقدمت على شراء منتج عبر احد الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وروت المواطنة تفاصيل خداعها بشراء منتجات شعبية بعدما شاهدت إعلاناً عنه على حساب إحدى المشهورات على تطبيقي “سناب شات” و”إنستغرام”.

وقالت المواطنة، وتدعى بدرية، إنه على الرغم من تعهد المشهورة بأن منتجاتها الشعبية مرخصة من هيئة الغذاء والدواء؛ بالإضافة إلى وجود الباركود، إلا أنه مع الاستعمال اكتشفت غير ذلك.

وبينت أنها مباشرة طلبت المنتج من إحدى المندوبات، وهي الخاصة بالحي الذي تسكن فيه، وفقا لـ”أخبار 24″.

وأوضحت أنها بدأت في استخدام المنتج الشعبي لمدة أسبوعين، وعندها شعرت بحكة شديدة دون ظهور طفح جلدي، كما لاحظت تغيراً في لون البول، ومن ثم أحسّت بدوخة وفتور وغثيان وفقدان بالشهية.

وأضافت أنها توجهت إلى أحد المستشفيات الحكومية وبعد عمل الفحوصات اللازمة اتضح أن هناك ارتفاعا شديدا في أنزيمات الكبد بسبب تناول المنتج العشبي.

وبينت أن الاستشاري والأطباء طلبوا معرفة مكونات العشبة التي استخدمتها، لتتواصل مع المندوبة وتبلغها بما وصلت إليه حالتها بسببها، وطلبت منها تفاصيل مكونات المنتج لمساعدة الأطباء لعلاجها؛ إلا أن المندوبة رفضت، مشيرة إلى أن رفضها دليل على عدم موثوقيتها بمصادر العلاج.

وأشارت المواطنة إلى أن بعض من يقومون بالإعلان عن المنتجات لا تهمهم صحة الأشخاص، وأن هممهم فقط الكسب المادي، داعية الجميع للابتعاد عن المنتجات التي يروج لها المشاهير، والحرص على أخذ الأدوية من مصادر موثوقة وطبية.

وطالبت الجهات المختصة بالتدخل والحد من نشاط ترويج وبيع المنتجات العلاجية أو منتجات الرشاقة على مواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة تشديد الرقابة عليهم، مبينة أنها منذ دخولها المستشفى تحاول تقديم شكوى ضدها ولكن لم تتمكن من ذلك حتى الآن.