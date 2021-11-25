احدث الأخبار

إطلاق حملة “لنجعلها خضراء” في محمية روضة خريم الطبيعية
منطقة الرياض
 مشهورة تستغل مواقع التواصل لترويج منتجات مزيفة.. والضحية تروي تجربتها المريرة
أبرز المواد
 “الصحة الخليجي” يفحص قرابة 8 ملايين وافد قبل وصولهم إلى دول الخليج
صحة
 وزير الخارجية يبدأ زيارة رسمية إلى البرازيل
أبرز المواد
 “الأرصاد” تكشف توقعات حالة الطقس على المملكة خلال الأيام المقبلة
أبرز المواد
 إحباط تهريب 50 كيلو جرامًا من الحشيش في جازان (فيديو)
أبرز المواد
 “أمانة الرياض” توجه عدة رسائل تحذيرية لملاك السوبر ماركت والتموينات
أبرز المواد
 جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تدعم البحوث العلمية بـ 9 ملايين ريال 
محليات
 الأمن البيئي يوقف 14 شخصًا لارتكابهم مخالفات رعي
أبرز المواد
 التحالف: مقتل أكثر من 60 إرهابيا حوثيا في 8 عمليات استهداف ضد الميليشيات
أبرز المواد
 بعد التتويج بدوري الأبطال.. مكافأة مالية من وزارة “الرياضة” لكل لاعب بـ”الهلال”
أبرز المواد
 تراجع في معدل الإصابات.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا
أبرز المواد
إطلاق حملة “لنجعلها خضراء” في محمية روضة خريم الطبيعية

إطلاق حملة “لنجعلها خضراء” في محمية روضة خريم الطبيعية

منطقة الرياض
مشهورة تستغل مواقع التواصل لترويج منتجات مزيفة.. والضحية تروي تجربتها المريرة

مشهورة تستغل مواقع التواصل لترويج منتجات مزيفة.. والضحية تروي تجربتها المريرة

أبرز المواد
“الصحة الخليجي” يفحص قرابة 8 ملايين وافد قبل وصولهم إلى دول الخليج

“الصحة الخليجي” يفحص قرابة 8 ملايين وافد قبل وصولهم إلى دول الخليج

صحة
وزير الخارجية يبدأ زيارة رسمية إلى البرازيل

وزير الخارجية يبدأ زيارة رسمية إلى البرازيل

أبرز المواد

إطلاق حملة “لنجعلها خضراء” في محمية روضة خريم الطبيعية

إطلاق حملة “لنجعلها خضراء” في محمية روضة خريم الطبيعية
http://almnatiq.net/?p=1074047
المناطق ـ الرياض:

أطلقت وزارة السياحة، اليوم الخميس، حملة “لنجعلها خضراء” في محمية روضة خريم الطبيعية شرق العاصمة الرياض، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وهيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية.

 

وخصصت الوزارة رحلة لمحمية روضة خريم الطبيعية، بحضور عدد من منسوبي الوزارة إلى جانب أبرز شركاء وزارة السياحة الإستراتيجيين والمهتمين بالمجال البيئي والسياحي، حيث جرى في هذه الرحلة تخصيص عدد من الفعاليات المتنوعة إضافة إلى مشاركة الحضور في عمليات التشجير ونثر البذور وزيادة البقعة الخضراء في المحمية.

 

وتأتي هذه المبادرة في الوقت الذي تسعى فيه وزارة السياحة إلى تفعيل دور الشركاء الفعال لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، إضافة إلى التعاون الذي تم خلال المدة الماضية وما نتج عنه من اتفاقيات ومبادرات لتطوير القطاع السياحي في المملكة.

 

وتهدف إلى توعية المجتمع للاهتمام بالبيئة، وتوسيع نطاق المساحات الخضراء والحد من التصحر وخفض معدلات التلوث البيئي، بهدف الحفاظ على البيئة وتحسين المظهر الجمالي، من خلال التوسّع في زراعة الأشجار المناسبة للبيئة.

Advertisements

روابط ذات صلة

“أمانة الرياض” توجه عدة رسائل تحذيرية لملاك السوبر ماركت والتموينات

“أمانة الرياض” توجه عدة رسائل تحذيرية لملاك السوبر ماركت والتموينات
تحت رعاية خادم الحرمين.. العرض الدولي الخامس لجمال الخيل العربية الأصيلة في ديسمبر

تحت رعاية خادم الحرمين.. العرض الدولي الخامس لجمال الخيل العربية الأصيلة في ديسمبر
لحظة وصول التوأم السيامي إلى المملكة استعداداً لفصلهما (فيديو)

لحظة وصول التوأم السيامي إلى المملكة استعداداً لفصلهما (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*