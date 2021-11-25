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برنامج مكافحة التستر يدعو المنشآت التجارية للاستفادة من الفترة التصحيحية

برنامج مكافحة التستر يدعو المنشآت التجارية للاستفادة من الفترة التصحيحية

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برنامج مكافحة التستر يدعو المنشآت التجارية للاستفادة من الفترة التصحيحية

برنامج مكافحة التستر يدعو المنشآت التجارية للاستفادة من الفترة التصحيحية
http://almnatiq.net/?p=1074054
محررو المناطق

دعا البرنامج الوطني لمكافحة التستر كافة المنشآت بمختلف أحجامها، للاستفادة من الفرصة الأخيرة لتصحيح أوضاعها قبل انتهاء الفترة التصحيحية تفادياً لإيقاع العقوبات الرادعة عليها.

 

وشدد البرنامج على أن الدعوة للفترة التصحيحية تشمل جميع المنشآت المخالفة لنظام مكافحة التستر، وخصوصاً التي تبلغ إيرادتها السنوية أكثر من 2 مليون ريال، حيث ستتوجه الرقابة عليها بشكل مركز بعد انتهاء الفترة التصحيحية في جميع الأنشطة.

 

وأكد البرنامج استمرار التصحيح بجميع الخيارات المناسبة لكافة أحجام المنشآت وقطاعاتها، والتي تتضمن خيارات متعددة تشمل خيار الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي بعد استيفاء المتطلبات النظامية التي تمكن شراكة غير السعودي في المنشأة.

 

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