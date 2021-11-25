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“الجوازات” توضح عدة اشتراطات للسفر إلى الدول العربية

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“الجوازات” توضح عدة اشتراطات للسفر إلى الدول العربية

“الجوازات” توضح عدة اشتراطات للسفر إلى الدول العربية
http://almnatiq.net/?p=1074067
محررو المناطق

أوضحت المديرية العامة للجوازات، عدد من الاشتراطات التي يجب الالتزام بها قبل السفر للخارج سواء لدول الخليج أو الدول العربية.

 

ونوهت إلى ضرورة أن تكون بيانات جواز السفر مقروءة وصورة صاحب الجواز واضحة، وأن يكون تبقى على انتهاء مدة صلاحية الجواز أكثر من 3 أشهر عند السفر للدول العربية، وأكثر من 6 أشهر عند السفر للدول الأخرى.

 

ولفتت إلى أهمية التأكد من اشتراطات الدولة المراد السفر إليها في حال تتطلب تأشيرة دخول، والتأكد من الاشتراطات الصحية للدولة المراد السفر إليها، وإصدار تصاريح السفر اللازمة.

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