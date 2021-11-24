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“النصر” يمنح حمدالله 96 ساعة لدفع الشرط الجزائي

“النصر” يمنح حمدالله 96 ساعة لدفع الشرط الجزائي
http://almnatiq.net/?p=1074078
محررو المناطق

منح نادي النصر، اللاعب عبدالرازق حمدالله 96 ساعة لدفع الشرط الجزائي والذي يبلغ 84 مليون ريال.

 

وقررت إدارة نادي النصر، اليوم الثلاثاء، فسخ التعاقد مع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لسبب قانوني مشروع وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

 

يأتي ذلك في أعقاب توتر العلاقة بشكل ملحوظ بين إدارة النصر وعبدالرزاق حمد الله في الفترة الأخيرة، حيث كشفت مصادر أن هناك خلافات عميقة بين النادي والمهاجم المغربي حول بنود تجديد عقد اللاعب، خاصة إن إدارة الرئيس مسلي آل معمر غير مستعدة لزيادة راتب اللاعب، فضلا عن رغبتها في إعادة تقييم مستواه بشكل شامل للوقوف على مردوده مع الفريق ومدى الاستفادة منه، قبل أن تقدم على خطوة تجديد عقد اللاعب.

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