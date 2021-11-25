⁧الهلال⁩ ضمن الأندية المرشحة للفوز بجائزة “غلوب سوكر” لأفضل نادي في العالم 2021

نادي ⁧الهلال⁩ ضمن الأندية المرشحة للفوز بجائزة أفضل نادي في العالم 2021 حسب غلوب سوكر العالمية. (الإخبارية)

أعلنت مسؤول بالإدارة العليا لجوائز “غلوب سوكر”، اليوم الخميس عن قائمة المرشحين للعام الحالي 2021 من لاعبين ومدربين وأندية.

وجاء نادي الهلال من بين الأندية المرشحة للفوز بجائزة أفضل نادي في العالم 2021، وهي جوائز سنوية يتم منحها للمتميزين في مجال كرة القدم، ويتم تنظيمها في دبي، وينتظر أن يتم الكشف عن الفائزين بجوائز عام يوم 2021 يوم 27 ديسمبر المقبل.

وتم فتح باب التصويت الآن لاختيار المرشحين، علما بأنه سيتم اختصار كل قائمة إلى 5 فقط، قبل الإعلان عن الفائزين يوم 27 من الشهر المقبل.

وتواجد ناديان عربيان في القائمة المرشحة للفوز بجائزة أفضل نادٍ في العالم بالعام 2021، وهما الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا والهلال السعودي حامل لقب دوري أبطال آسيا ووصيفه بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

وإلى جانب الأهلي والهلال، تواجد تشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا وبايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني وإنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي وليل بطل الدوري الفرنسي وأتلتيكو مدريد حامل لقب الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة أيضا تواجد مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي ووصيفه مانشستر يونايتد، فضلا عن طرفي نهائي كوبا ليبرتادوريس، فلامنجو وبالميراس من البرازيل، إلى جانب باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي، وفياريال حامل لقب الدوري الأوروبي وأولسن هيونداي الكوري الجنوبي.