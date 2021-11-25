احدث الأخبار

⁧الهلال⁩ ضمن الأندية المرشحة للفوز بجائزة “غلوب سوكر” لأفضل نادي في العالم 2021
أبرز المواد
 “الصحة” توضح مدى إمكانية الاكتفاء بجرعتين من لقاح “كورونا”
أبرز المواد
 متحور جديد لكورونا يثير الذعر حول العالم.. وتحذيرات من خطورته
أبرز المواد
 شوارع موسكو تكتسي بأعلام المملكة وروسيا تزامنا مع مرور 95 عامًا من العلاقات
أبرز المواد
 صدور الموافقة الكريمة بإتاحة الطواف لغير المصلين بالدور الأول من المسجد الحرام
أبرز المواد
 “النصر” يمنح حمدالله 96 ساعة لدفع الشرط الجزائي
أبرز المواد
 “الجوازات” توضح عدة اشتراطات للسفر إلى الدول العربية
أبرز المواد
 18 ألف مستفيد من خدمات مركز طب وجراحة العيون بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك
المناطق
 برنامج مكافحة التستر يدعو المنشآت التجارية للاستفادة من الفترة التصحيحية
أبرز المواد
 إطلاق حملة “لنجعلها خضراء” في محمية روضة خريم الطبيعية
منطقة الرياض
 مشهورة تستغل مواقع التواصل لترويج منتجات مزيفة.. والضحية تروي تجربتها المريرة
أبرز المواد
 “الصحة الخليجي” يفحص قرابة 8 ملايين وافد قبل وصولهم إلى دول الخليج
صحة
⁧الهلال⁩ ضمن الأندية المرشحة للفوز بجائزة “غلوب سوكر” لأفضل نادي في العالم 2021

⁧الهلال⁩ ضمن الأندية المرشحة للفوز بجائزة “غلوب سوكر” لأفضل نادي في العالم 2021

أبرز المواد
“الصحة” توضح مدى إمكانية الاكتفاء بجرعتين من لقاح “كورونا”

“الصحة” توضح مدى إمكانية الاكتفاء بجرعتين من لقاح “كورونا”

أبرز المواد
متحور جديد لكورونا يثير الذعر حول العالم.. وتحذيرات من خطورته

متحور جديد لكورونا يثير الذعر حول العالم.. وتحذيرات من خطورته

أبرز المواد
شوارع موسكو تكتسي بأعلام المملكة وروسيا تزامنا مع مرور 95 عامًا من العلاقات

شوارع موسكو تكتسي بأعلام المملكة وروسيا تزامنا مع مرور 95 عامًا من العلاقات

أبرز المواد

⁧الهلال⁩ ضمن الأندية المرشحة للفوز بجائزة “غلوب سوكر” لأفضل نادي في العالم 2021

⁧الهلال⁩ ضمن الأندية المرشحة للفوز بجائزة “غلوب سوكر” لأفضل نادي في العالم 2021
http://almnatiq.net/?p=1074088

نادي ⁧الهلال⁩ ضمن الأندية المرشحة للفوز بجائزة أفضل نادي في العالم 2021 حسب غلوب سوكر العالمية. (الإخبارية)

أعلنت مسؤول بالإدارة العليا لجوائز “غلوب سوكر”، اليوم الخميس  عن قائمة المرشحين للعام الحالي 2021 من لاعبين ومدربين وأندية.

وجاء نادي الهلال من بين الأندية المرشحة للفوز بجائزة أفضل نادي في العالم 2021، وهي جوائز سنوية يتم منحها للمتميزين في مجال كرة القدم، ويتم تنظيمها في دبي، وينتظر أن يتم الكشف عن الفائزين بجوائز عام يوم 2021 يوم 27 ديسمبر المقبل.

وتم فتح باب التصويت الآن لاختيار المرشحين، علما بأنه سيتم اختصار كل قائمة إلى 5 فقط، قبل الإعلان عن الفائزين يوم 27 من الشهر المقبل.

وتواجد ناديان عربيان في القائمة المرشحة للفوز بجائزة أفضل نادٍ في العالم بالعام 2021، وهما الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا والهلال السعودي حامل لقب دوري أبطال آسيا ووصيفه بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

وإلى جانب الأهلي والهلال، تواجد تشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا وبايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني وإنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي وليل بطل الدوري الفرنسي وأتلتيكو مدريد حامل لقب الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة أيضا تواجد مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي ووصيفه مانشستر يونايتد، فضلا عن طرفي نهائي كوبا ليبرتادوريس، فلامنجو وبالميراس من البرازيل، إلى جانب باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي، وفياريال حامل لقب الدوري الأوروبي وأولسن هيونداي الكوري الجنوبي.

Advertisements

روابط ذات صلة

شاهد.. احتفال برج خليفة بتتويج “الهلال” بدوري أبطال آسيا

شاهد.. احتفال برج خليفة بتتويج “الهلال” بدوري أبطال آسيا
انهيار أسطورة الهلال عبدالله الدعيع بالبكاء بعد تقبيل سامي الجابر يده (فيديو)

انهيار أسطورة الهلال عبدالله الدعيع بالبكاء بعد تقبيل سامي الجابر يده (فيديو)
بعد تتويج الهلال بدوري الأبطال.. صالح النعيمة يدخل المستشفى لإجراء عملية جراحية

بعد تتويج الهلال بدوري الأبطال.. صالح النعيمة يدخل المستشفى لإجراء عملية جراحية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*