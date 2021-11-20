احدث الأخبار

صدور الموافقة الكريمة بإتاحة الطواف لغير المصلين بالدور الأول من المسجد الحرام
أبرز المواد
 “النصر” يمنح حمدالله 96 ساعة لدفع الشرط الجزائي
أبرز المواد
 “الجوازات” توضح عدة اشتراطات للسفر إلى الدول العربية
أبرز المواد
 18 ألف مستفيد من خدمات مركز طب وجراحة العيون بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك
المناطق
 برنامج مكافحة التستر يدعو المنشآت التجارية للاستفادة من الفترة التصحيحية
أبرز المواد
 إطلاق حملة “لنجعلها خضراء” في محمية روضة خريم الطبيعية
منطقة الرياض
 مشهورة تستغل مواقع التواصل لترويج منتجات مزيفة.. والضحية تروي تجربتها المريرة
أبرز المواد
 “الصحة الخليجي” يفحص قرابة 8 ملايين وافد قبل وصولهم إلى دول الخليج
صحة
 وزير الخارجية يبدأ زيارة رسمية إلى البرازيل
أبرز المواد
 “الأرصاد” تكشف توقعات حالة الطقس على المملكة خلال الأيام المقبلة
أبرز المواد
 إحباط تهريب 50 كيلو جرامًا من الحشيش في جازان (فيديو)
أبرز المواد
 “أمانة الرياض” توجه عدة رسائل تحذيرية لملاك السوبر ماركت والتموينات
أبرز المواد
صدور الموافقة الكريمة بإتاحة الطواف لغير المصلين بالدور الأول من المسجد الحرام

صدور الموافقة الكريمة بإتاحة الطواف لغير المصلين بالدور الأول من المسجد الحرام

أبرز المواد
“النصر” يمنح حمدالله 96 ساعة لدفع الشرط الجزائي

“النصر” يمنح حمدالله 96 ساعة لدفع الشرط الجزائي

أبرز المواد
“الجوازات” توضح عدة اشتراطات للسفر إلى الدول العربية

“الجوازات” توضح عدة اشتراطات للسفر إلى الدول العربية

أبرز المواد
18 ألف مستفيد من خدمات مركز طب وجراحة العيون بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك

18 ألف مستفيد من خدمات مركز طب وجراحة العيون بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك

المناطق

صدور الموافقة الكريمة بإتاحة الطواف لغير المصلين بالدور الأول من المسجد الحرام

صدور الموافقة الكريمة بإتاحة الطواف لغير المصلين بالدور الأول من المسجد الحرام
http://almnatiq.net/?p=1074089
محررو المناطق

أعلن المتحدث باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني حيدر، صدور الموافقة الكريمة بإتاحة الطواف لغير المعتمرين بالدور الأول من المسجد الحرام عبر إضافة أيقونة “حجز الطواف” عبر تطبيق “اعتمرنا”.

 

ولفت إلى أن الرئاسة بالتعاون مع الجهات العاملة بالمسجد الحرام قد أتمت الاستعدادات لاستقبال المصلين الراغبين لأداء سنة الطواف بالدور الأول على ثلاث فترات.

 

وشدد على أنه سيتم الاستفادة من كامل الطاقة الاستيعابية للمطاف بالصحن الأول واستقبال الطائفين وتفويجهم عبر الأبواب المؤدية إلى المطاف بيسر وسهولة، مع الحرص على انسيابية الحركة وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

 

Advertisements

روابط ذات صلة

إتاحة خدمتي حجز الطواف وتقبيل الحجر الأسود قريبًا

إتاحة خدمتي حجز الطواف وتقبيل الحجر الأسود قريبًا
الحج والعمرة: تخصيص الدور الأول في المسجد الحرام للطواف لغير المعتمرين

الحج والعمرة: تخصيص الدور الأول في المسجد الحرام للطواف لغير المعتمرين
“الحج والعمرة” تكشف الأعمار المسموحة لتصاريح معتمري الخارج

“الحج والعمرة” تكشف الأعمار المسموحة لتصاريح معتمري الخارج

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*