صدور الموافقة الكريمة بإتاحة الطواف لغير المصلين بالدور الأول من المسجد الحرام

محررو المناطق

أعلن المتحدث باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني حيدر، صدور الموافقة الكريمة بإتاحة الطواف لغير المعتمرين بالدور الأول من المسجد الحرام عبر إضافة أيقونة “حجز الطواف” عبر تطبيق “اعتمرنا”.

ولفت إلى أن الرئاسة بالتعاون مع الجهات العاملة بالمسجد الحرام قد أتمت الاستعدادات لاستقبال المصلين الراغبين لأداء سنة الطواف بالدور الأول على ثلاث فترات.

وشدد على أنه سيتم الاستفادة من كامل الطاقة الاستيعابية للمطاف بالصحن الأول واستقبال الطائفين وتفويجهم عبر الأبواب المؤدية إلى المطاف بيسر وسهولة، مع الحرص على انسيابية الحركة وتطبيق الإجراءات الاحترازية.