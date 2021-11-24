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بعد استبعاده من الانتخابات.. سيف الإسلام القذافي يوجه رسالة لليبيين

بعد استبعاده من الانتخابات.. سيف الإسلام القذافي يوجه رسالة لليبيين

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بعد استبعاده من الانتخابات.. سيف الإسلام القذافي يوجه رسالة لليبيين

بعد استبعاده من الانتخابات.. سيف الإسلام القذافي يوجه رسالة لليبيين
http://almnatiq.net/?p=1074109
محررو المناطق

وجه سيف الإسلام القذافي، رسالة للشعب الليبي اليوم الخميس، وذلك في أول تعليق على قرار استبعاده من الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا.

وأصدر القذافي اليوم الخميس بياناً دعا فيه الليبيين لمواصلة استلام بطاقاتهم الانتخابية، قائلاً: “علينا جميعاً الاستمرار في عملية استلام البطاقات الانتخابية.. وبقوة”.

من جهته أكد محامي سيف الإسلام تقديم طعن على قرار الاستبعاد، قائلاً إنه تم تحديد جلسة لنظر الطعن، وفق وسائل إعلام محلية.

كما أضاف أنه تم الاعتداء على المحكمة التي قُدم فيها الطعن والتهجم على القضاة.

يذكر أن لجنة الانتخابات الليبية كانت أعلنت في قرار أولي، أمس الأربعاء، أن سيف الإسلام القذافي غير مؤهل لخوض انتخابات الرئاسة.

كما صرح مصدر في اللجنة، أن اللجنة استبعدت 25 من 98 مرشحاً مسجلاً في الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر، وذلك في عملية أولية، نقلاً عن رويترز.

ولاحقاً، أصدرت اللجنة قائمة كاملة بالأسماء التي قبلت ترشحها في الانتخابات بانتظار عملية طعن الفصل فيها بيد القضاء.

كذلك أوضحت مفوضية الانتخابات الليبية، أنها اعتمدت القائمة الأولية لمرشحي الانتخابات الرئاسية وتضم 73 مرشحاً، بينهم خليفة حفتر وعقيلة صالح وعبد الحميد الدبيبة.

 

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