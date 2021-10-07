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الحكومة الرقمية تعلن نتائج قياس التحول الرقمي لعام 2021

الحكومة الرقمية تعلن نتائج قياس التحول الرقمي لعام 2021
http://almnatiq.net/?p=1074112
محررو المناطق

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية، نتائج تقرير قياس التحول الرقمي للجهات الحكومية في دورته التاسعة لعام 2021م، الذي كشف عن تقدم 45 جهة حكومية إلى مرحلتي الإبداع والتكامل.

 

وأشار التقرير إلى وصول الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ووزارة الصحة إلى مرحلة الإبداع، بالإضافة إلى وصول 43 جهة لمرحلة التكامل، إذ يهدف القياس إلى دعم الجهات الحكومية في مسيرة التحول الرقمي لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

 

وأكد محافظ الهيئة المهندس أحمد بن محمد الصويان، أن القياس التاسع جرى على عدة مراحل ممنهجة وآليات عمل محددة وفق المعايير المعلن عنها سابقًا، مبينًا أن عدد الجهات المشمولة بلغ 176 جهة حكومية صنفتها الهيئة إلى تسع مجموعات حسب الخدمات المقدمة للمستفيدين.

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