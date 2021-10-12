إطلاق أول جمعية مهنية للتراث غير المادي

محررو المناطق:

صدرت موافقة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، على تأسيس أول جمعية مهنية للتراث غير المادي في المملكة.

وتأتي الجمعية الجديدة بوصفها واحدةً من الجمعيات المهنية التي تأسست تحت مظلة استراتيجية وزارة الثقافة للقطاع غير الربحي التي اعتمدها صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود مؤخراً.

وتستهدف تلك الخطوة بناء منظومة متنوعة من المنظمات غير الربحية في مختلف القطاعات الثقافية في مناطق المملكة، مشتملةً على تكوين ست عشرة جمعية مهنية في ثلاثة عشر قطاع ثقافي.