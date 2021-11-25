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ضمك يخسر نقطتين في تعادل مثير أمام الفتح

ضمك يخسر نقطتين في تعادل مثير أمام الفتح
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محررو المناطق:

حسم التعادل الإيجابي 5-5 مواجهة الفتح وضمك في إطار الجولة الـ 13 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي أقيمت اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.

 

سجل للفتح الهدف الأول اللاعب “كويفا” عند الدقيقة 4، وعند الدقيقة 19 سجل اللاعب “علي الزقعان” الهدف الثاني، وسجل الهدف الثالث اللاعب “سانتيني” عند الدقيقة 68، وعند الدقيقة 75 سجل اللاعب “كويفا” الهدف الرابع، وأضاف اللاعب “فراس البريكان” الهدف الخامس عند الدقيقة 76.

 

فيما سجل لضمك الهدفين الأول والثاني اللاعب “هلال سوداني” عند الدقائق 11 و15، وعند الدقيقة 48 سجل اللاعب “اغوستو” الهدف الثالث، وأضاف اللاعب “ساكتاش” الهدف الرابع عند الدقيقة 63، وعند الدقيقة 79 سجل اللاعب “زيلايا” الهدف الخامس.

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