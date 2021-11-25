الشباب يعتلي الصدارة على حساب الرائد بثلاثية نظيفة

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استعاد الشباب نغمة الانتصارات بعدما اكتسح ضيفه الرائد 3-صفر، ليعتلي الصدارة مؤقتاً، في المواجهة التي احتضنها ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في المرحلة 13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الشباب باستعادة نغمة الانتصارات التي توقفت في المرحلة الماضية بعد تعادله أمام مضيفه الفيصلي سلبياًوواصل الشباب نتائجه المميزة على أرضه حيث لم يعرف طعم الخسارة في المباريات الـ 7 التي أقيمت على ملعبه.

وشهدت المباراة أفضلية للشباب الذي فرض سيطرته مبكراً وأنهى الشوط الأول متقدماً بهدف مدافعه متعب الحربي عند الدقيقة 19 بعد تلقيه تمريرة من زميله هتّان باهبري لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك ،وفي الشوط الثاني واصل الشباب سيطرته واكتفى بتسجيل هدفين فقط، في حين أهدر لاعبوه عددا كبيرا من الفرص المحققة.

وعند الدقيقة 55 تمكن الأرجنتيني قائد الشباب ايفر بانيغا من تعزيز تقدم فريقه بتسجيله الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة من زميله هتّان باهبري ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك ،وكثّف الشباب هجومه واختتم لاعبه البرازيلي كارلوس جونيور الأهداف بتسجيله الهدف الثالث عند الدقيقة 72 بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله هتّان باهبري لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة في شباك الحارس الإسباني ياغو هيريرين.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى 25 نقطة ليتصدر الترتيب مؤقتاً بفارق الأهداف عن ضمك صاحب المركز الثاني مؤقتاً، وبقي الرائد على رصيده السابق 18 نقطة ليبقى في المركز الخامس مؤقتاً.

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