النيابة العامة: التستر التجاري جريمة عقوبتها تصل إلى السجن 5 سنوات

محررو المناطق:

‏‎قالت النيابة العامة أن التستر التجاري جريمة مخالفة للنظام، موضحة أن عقوبتها تصل إلى السجن 5 سنوات.

وقالت النيابة في تغريدة عبر تويتر اليوم الخميس: “التستر -التجاري- جريمة تصل عقوباته إلى السجن (٥) سنوات وغرامة (٥) مليون ريال، حل المنشأة، شطب السجل التجاري، إبعاد المدان غير السعودي عن المملكةومنعه من دخولها، منع المدان من ممارسة النشاط الاقتصادي لمدة خمس سنوات.”

#النيابة_العامة

التستر -التجاري- جريمة تصل عقوباته إلى السجن (٥) سنوات وغرامة (٥) مليون ريال، حل المنشأة، شطب السجل التجاري، إبعاد المدان غير السعودي عن المملكةومنعه من دخولها، منع المدان من ممارسة النشاط الاقتصادي لمدة خمس سنوات. pic.twitter.com/svgU9W5eER — النيابة العامة (@bip_ksa) November 25, 2021