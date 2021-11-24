الاتحاد الأفريقي يعلن عن قرار هام حول المرتزقة بليبيا

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أكد الاتحاد الأفريقي، استعداده للتنسيق والتعاون من أجل إخراج جميع المقاتلين الذين يتبعون دوله من الأراضي الليبية، وضمان استقبالهم في بلدانهم، والتنسيق لعدم عودتهم مجددا إلى ليبيا.

وجاء ذلك على لسان ممثلي الاتحاد في اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة “5+5″، التي اجتمعت في تونس يومي الثلاثاء والأربعاء من أجل بحث ملف انسحاب المرتزقة، بحضور ممثلين عن دول الجوار الليبي “السودان وتشاد والنيجر”، وذلك بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأوضحت اللجنة العسكرية أن اجتماع تونس جاء استكمالا لمخرجات اجتماع القاهرة الذي عقد مطلع شهر نوفمبر بحضور أطراف دولية، وناقش آلية للتواصل والتنسيق في ملف إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.