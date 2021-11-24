احدث الأخبار

الاتحاد الأفريقي يعلن عن قرار هام حول المرتزقة بليبيا
أبرز المواد
 الشباب يعتلي الصدارة على حساب الرائد بثلاثية نظيفة
أبرز المواد
 النيابة العامة: التستر التجاري جريمة عقوبتها تصل إلى السجن 5 سنوات
أبرز المواد
 النباتي راكان الغامدي يوجه رسالة نارية للمتنمرين
أبرز المواد
 ضمك يخسر نقطتين في تعادل مثير أمام الفتح
أبرز المواد
 إطلاق أول جمعية مهنية للتراث غير المادي
محليات
 شقيق حمد الله يفتح النار على إدارة النصر.. وهذه أبرز تصريحاته حول فسخ التعاقد
أبرز المواد
 الحكومة الرقمية تعلن نتائج قياس التحول الرقمي لعام 2021
أبرز المواد
 بعد استبعاده من الانتخابات.. سيف الإسلام القذافي يوجه رسالة لليبيين
أبرز المواد
 الداخلية: السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من 6 دول دون الحاجة إلى قضاء (14) يوماً خارجها 
أبرز المواد
 ⁧الهلال⁩ ضمن الأندية المرشحة للفوز بجائزة “غلوب سوكر” لأفضل نادي في العالم 2021
أبرز المواد
 “الصحة” توضح مدى إمكانية الاكتفاء بجرعتين من لقاح “كورونا”
أبرز المواد
الاتحاد الأفريقي يعلن عن قرار هام حول المرتزقة بليبيا

الاتحاد الأفريقي يعلن عن قرار هام حول المرتزقة بليبيا

أبرز المواد
الشباب يعتلي الصدارة على حساب الرائد بثلاثية نظيفة

الشباب يعتلي الصدارة على حساب الرائد بثلاثية نظيفة

أبرز المواد
النيابة العامة: التستر التجاري جريمة عقوبتها تصل إلى السجن 5 سنوات

النيابة العامة: التستر التجاري جريمة عقوبتها تصل إلى السجن 5 سنوات

أبرز المواد
النباتي راكان الغامدي يوجه رسالة نارية للمتنمرين

النباتي راكان الغامدي يوجه رسالة نارية للمتنمرين

أبرز المواد

الاتحاد الأفريقي يعلن عن قرار هام حول المرتزقة بليبيا

الاتحاد الأفريقي يعلن عن قرار هام حول المرتزقة بليبيا
http://almnatiq.net/?p=1074149
المناطق_وكالات

أكد الاتحاد الأفريقي، استعداده للتنسيق والتعاون من أجل إخراج جميع المقاتلين الذين يتبعون دوله من الأراضي الليبية، وضمان استقبالهم في بلدانهم، والتنسيق لعدم عودتهم مجددا إلى ليبيا.

وجاء ذلك على لسان ممثلي الاتحاد في اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة “5+5″، التي اجتمعت في تونس يومي الثلاثاء والأربعاء من أجل بحث ملف انسحاب المرتزقة، بحضور ممثلين عن دول الجوار الليبي “السودان وتشاد والنيجر”، وذلك بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأوضحت اللجنة العسكرية أن اجتماع تونس جاء استكمالا لمخرجات اجتماع القاهرة الذي عقد مطلع شهر نوفمبر بحضور أطراف دولية، وناقش آلية للتواصل والتنسيق في ملف إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.

 

Advertisements

روابط ذات صلة

استبعاد سيف الإسلام القذافي و 24 آخرين من سباق الانتخابات الرئاسة الليبية

استبعاد سيف الإسلام القذافي و 24 آخرين من سباق الانتخابات الرئاسة الليبية
الدبيبة يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا

الدبيبة يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا
بعد ساعات من تدشينه.. “تويتر” يغلق حساب سيف الإسلام القذافي

بعد ساعات من تدشينه.. “تويتر” يغلق حساب سيف الإسلام القذافي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*